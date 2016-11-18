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15 марта, 19:03 • 108599 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148373 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126655 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119968 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106639 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102332 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96557 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126703 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
В Варшаве состоялся первый конгресс польской лиги украинских студентов

В Варшаве состоялся первый конгресс польской лиги украинских студентов

Киев • УНН

 • 8790 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Варшаве, в университете Козьминского состоялся Первый конгресс польской лиги украинских студентов. Украинские бизнесмены, которые действуют на польском рынке, предложили молодым людям помощь на старте предпринимательской карьеры, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

На конгресс прибыли 170 участников разных курсов и разных направлений обучения из Перемышля, Люблина, Варшавы, Лудзе, Кракова, Гданьска, Катовиц, Вроцлава и других городов Польши.

Организаторы встречи - ведущие украинские фирмы, действующие в стране над Вислой, познакомили молодежь с несколькими представителями компаний, которые имеют вакантные места и требующих именно людей со знанием украинского.

В рамках Первого конгресса польской лиги украинских студентов были представлены два главных проекта: Студенческую биржу труда и Студенческую школу стартапов.

Теперь студенты будут выбирать Раду лиги, в разных городах Польши появятся ее представители, а уже весной следующего года состоится Второй конгресс и лига наберет организационных форм.

Совладелец и генеральный директор компании Plastics Ukraina, член правления Международного объединения польских предпринимателей в Украине и председатель Совета ассоциации украинского бизнеса в Польше Иренеуш Дерек рассказал студентам как 26-ть лет назад он сам приехал в Украину на учебу, где и остался до сих пор.

Польский киевлянин Иренеуш Дерек сказал студентам, что мечтает создать польско-украинскую школу бизнеса.

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