В Варшаве состоялся первый конгресс польской лиги украинских студентов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Варшаве, в университете Козьминского состоялся Первый конгресс польской лиги украинских студентов. Украинские бизнесмены, которые действуют на польском рынке, предложили молодым людям помощь на старте предпринимательской карьеры, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
На конгресс прибыли 170 участников разных курсов и разных направлений обучения из Перемышля, Люблина, Варшавы, Лудзе, Кракова, Гданьска, Катовиц, Вроцлава и других городов Польши.
Организаторы встречи - ведущие украинские фирмы, действующие в стране над Вислой, познакомили молодежь с несколькими представителями компаний, которые имеют вакантные места и требующих именно людей со знанием украинского.
В рамках Первого конгресса польской лиги украинских студентов были представлены два главных проекта: Студенческую биржу труда и Студенческую школу стартапов.
Теперь студенты будут выбирать Раду лиги, в разных городах Польши появятся ее представители, а уже весной следующего года состоится Второй конгресс и лига наберет организационных форм.
Совладелец и генеральный директор компании Plastics Ukraina, член правления Международного объединения польских предпринимателей в Украине и председатель Совета ассоциации украинского бизнеса в Польше Иренеуш Дерек рассказал студентам как 26-ть лет назад он сам приехал в Украину на учебу, где и остался до сих пор.
Польский киевлянин Иренеуш Дерек сказал студентам, что мечтает создать польско-украинскую школу бизнеса.