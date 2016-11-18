У Варшаві відбувся перший конгрес польської ліги українських студентів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Варшаві, в університеті Козьмінського відбувся Перший конгрес польської ліги українських студентів. Українські бізнесмени, які діють на польському ринку, запропонували молодим людям допомогу на старті підприємницької кар’єри, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".
На конгрес прибули 170 учасників різних курсів і різних напрямків навчання з Перемишля, Любліна, Варшави, Лудзі, Кракова, Ґданська, Катовиць, Вроцлава та інших міст Польщі.
Організатори зустрічі – провідні українські фірми, що діють у країні над Віслою, познайомили молодь з кількома представниками компаній, які мають вакантні місця і які потребують саме людей зі знанням української.
У рамках Першого конгресу польської ліги українських студентів було представлено два головні проекти: Студентську біржу праці та Студентську школу стартапів.
Тепер студенти обиратимуть Раду ліги, у різних містах Польщі з'являться її представники, а вже на весні наступного року відбудеться Другий конгрес і ліга набере організаційних форм.
Cпіввласник і генеральний директор компанії Plastics Ukraina, член правління Міжнародного об’єднання польських підприємців в Україні і голова Ради асоціації українського бізнесу в Польщі Іренеуш Дерек розповів студентам як 26-ть років тому він сам приїхав в Україну на навчання, де й залишився до сьогодні.
Польський киянин Іренеуш Дерек сказав студентам, що мріє створити польсько-українську школу бізнесу.