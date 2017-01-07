В Сочельник человек почти отравил соседей угарным газом на Прикарпатье

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Киев • УНН

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ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 7 января. УНН. В Ивано-Франковске один из жильцов дома создал задымление соседних квартир, выведя дымоход с буржуйки в общую вентиляцию, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС в Ивано-Франковске.

Как рассказали спасатели, на улице Франко, 36 житель разместил у себя на кухне, имея стандартное отопления и теплые батареи, "печь-буржуйку", трубу которой вывел в общую вентиляционную шахту. Затопив печку человек едва не отравил соседей угарным газом.

На место происшествия выехали сотрудники ГосЧС и экипаж патрульной полиции. С жителем провели профилактическую беседу и попросили демонтировать опасную печь.

Напомним, 6 января в Славянске семья отравилась бытовым газом.

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