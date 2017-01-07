У Святвечір чоловік мало не потруїв сусідів чадним газом на Прикарпатті

Як розповіли рятувальники, на вулиці Франка, 36 житель розмістив в себе на кухні, маючи стандартне опалення та теплі батареї, “пічку-буржуйку”, трубу якої вивів в загальну вентиляційну шахту. Затопивши пічку чоловік ледь не потруїв сусідів чадним газом.

На місце пригоди виїхали співробітники ДСНС та екіпаж патрульної поліції. З мешканцем провели профілактичну бесіду та попросили демонтувати небезпечну пічку.

Нагадаємо, 6 січня у Слов'янську сім'я отруїлася побутовим газом.