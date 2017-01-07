У Святвечір чоловік мало не потруїв сусідів чадним газом на Прикарпатті
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 7 січня. УНН. В Івано-Франківську один з мешканців будинку створив задимлення сусідніх квартир, вивівши димохід з буржуйки в загальну вентиляцію, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС в Івано-Франківську.
Як розповіли рятувальники, на вулиці Франка, 36 житель розмістив в себе на кухні, маючи стандартне опалення та теплі батареї, “пічку-буржуйку”, трубу якої вивів в загальну вентиляційну шахту. Затопивши пічку чоловік ледь не потруїв сусідів чадним газом.
На місце пригоди виїхали співробітники ДСНС та екіпаж патрульної поліції. З мешканцем провели профілактичну бесіду та попросили демонтувати небезпечну пічку.
Нагадаємо, 6 січня у Слов'янську сім'я отруїлася побутовим газом.