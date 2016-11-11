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15 марта, 19:03 • 110906 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154306 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130057 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123145 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108568 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103427 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100066 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129360 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В столичном парке Славы достроят вторую очередь мемориала жертвам Голодомора

В столичном парке Славы достроят вторую очередь мемориала жертвам Голодомора

Киев • УНН

 • 9621 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив сообщил, что первое заседание оргкомитета по строительству второй очереди мемориала жертвам Голодомора состоится в понедельник, 14 ноября. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В понедельник состоится первое заседание оргкомитета по строительству второй очереди мемориала жертвам Геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов, который размещен в Парке Славы. Убежден, что необходимо завершить строительство как можно скорее, чтобы почтить память миллионов людей, погибших от рук коммунистического режима", - отметил С.Кубив.

Как сообщал УНН, в проекте Государственного бюджета на 2017 год Кабинет министров заложил на строительство второй очереди Национального музея "Мемориал жертв голодомора" 14 млн 250 тыс. грн в 2017 году.

Украинские Национальные Новости

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