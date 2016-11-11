В столичном парке Славы достроят вторую очередь мемориала жертвам Голодомора

"В понедельник состоится первое заседание оргкомитета по строительству второй очереди мемориала жертвам Геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов, который размещен в Парке Славы. Убежден, что необходимо завершить строительство как можно скорее, чтобы почтить память миллионов людей, погибших от рук коммунистического режима", - отметил С.Кубив.

Как сообщал УНН, в проекте Государственного бюджета на 2017 год Кабинет министров заложил на строительство второй очереди Национального музея "Мемориал жертв голодомора" 14 млн 250 тыс. грн в 2017 году.