У столичному парку Слави добудують другу чергу меморіалу жертвам Голодомору
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів повідомив, що перше засідання оргкомітету щодо побудови другої черги меморіалу жертвам Голодомору відбудеться в понеділок 14 листопада. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“У понеділок відбудеться перше засідання оргкомітету щодо побудови другої черги меморіалу жертвам Геноциду Українського народу — Голодомору 1932-1933 років, який розміщений у Парку Слави. Переконаний, що необхідно завершити будівництво якомога швидше, аби вшанувати пам’ять мільйонів людей, що загинули від рук комуністичного режиму”, — зазначив С.Кубів.
Як повідомляв УНН, у проекті Державного бюджету на 2017 рік Кабінет міністрів заклав на будівництво другої черги Національного музею “Меморіал жертв голодомору” 14 млн 250 тис. грн у 2017 році.