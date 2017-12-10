В Стокгольме вручат Нобелевские награды
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Нобелевские награды за 2017 в области медицины или физиологии, физики, химии и литературы, а также премия по экономике памяти Альфреда Нобеля вручат в Стокгольме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости"
Церемония пройдет в Концертном зале и начнется в 17:30 по киевскому времени. Имена обладателей награды назвали в начале октября, ими стали в общей сложности 11 человек - и они все примут участие в награждении.
Вручение премий всегда проходит именно 10 декабря в день смерти Нобеля, и этот день всегда начинается в ратуше Осло, где по завещанию Нобеля присуждают премию за укрепление мира . В 2017 году ее обладателем стала Международная кампания по запрещению ядерного оружия ICAN, церемония вручения ей премии мира начнется в 14:00 по киевскому времени.
Напомним, Нобелевскую премию в 2017 году увеличили на один миллион шведских крон , что составляет около 123 тысячам долларов.
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