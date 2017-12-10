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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 8053 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 20730 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100153 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110001 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 130524 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106519 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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В Стокгольме вручат Нобелевские награды

В Стокгольме вручат Нобелевские награды

Киев  •  УНН

 • 17352 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Нобелевские награды за 2017 в области медицины или физиологии, физики, химии и литературы, а также премия по экономике памяти Альфреда Нобеля вручат в Стокгольме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости"

Церемония пройдет в Концертном зале и начнется в 17:30 по киевскому времени. Имена обладателей награды назвали в начале октября, ими стали в общей сложности 11 человек - и они все примут участие в награждении.

Вручение премий всегда проходит именно 10 декабря в день смерти Нобеля, и этот день всегда начинается в ратуше Осло, где по завещанию Нобеля присуждают премию за укрепление мира . В 2017 году ее обладателем стала Международная кампания по запрещению ядерного оружия ICAN, церемония вручения ей премии мира начнется в 14:00 по киевскому времени.

Напомним, Нобелевскую премию в 2017 году увеличили на один миллион шведских крон , что составляет около 123 тысячам долларов.

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