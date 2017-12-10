У Стокгольмі вручать Нобелівські нагороди
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Нобелівські нагороди за 2017 рік в області медицини або фізіології, фізики, хімії та літератури, а також премію з економіки пам'яті Альфреда Нобеля вручать у Стокгольмі. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости"
Церемонія пройде в Концертному залі і розпочнеться о 17:30 за київським часом. Імена володарів нагороди назвали на початку жовтня, ними стали загалом 11 чоловік - і вони всі візьмуть участь у нагородженні.
Вручення премій завжди проходить саме 10 грудня в день смерті Нобеля, і цей день завжди починається в ратуші Осло, де за заповітом Нобеля присуджують премію за зміцнення миру. У 2017 році її володарем стала Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї ICAN, церемонія вручення їй премії миру розпочнеться о 14:00 за київським часом.
Нагадаємо, Нобелівську премію у 2017 році збільшили на один мільйон шведських крон, що дорівнює близько 123 тисячам доларів.
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