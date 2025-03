В США запустили ракету Antares с грузом для МКС

"Ракета Antares только что была запущена из космодрома "Уоллопс" в Вирджинии. Направляясь на МКС, грузовой корабль Cygnus доставит около 7400 фунтов (около 3,4 тонн - ред.) грузов", - сообщили в NASA.

Напомним, NASA запустило ракету-носитель Antares с украинской ступенью также в мае этого года.

До конца 2018 года в рамках программы сотрудничества с США планируется осуществить пять пусков ракеты-носителя Antares, основная конструкция первой ступени которой разрабатывается и изготавливается в Украине.

LIFTOFF! @northropgrumman’s #Antares rocket just launched from @NASA_Wallops in Virginia. Heading to @Space_Station, the #Cygnus cargo vehicle will deliver about 7,400 pounds of @ISS_Research and cargo. Watch as it continues its journey into space: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/vpUXFYvK6S

— NASA (@NASA) 17 ноября 2018 г.