У США запустили ракету Antares з вантажем для МКС

"Ракета Antares щойно була запущена з космодрому "Воллопс" у Вірджинії. Прямуючи на МКС, вантажний корабель Cygnus доставить близько 7400 фунтів (близько 3,4 тонн - ред.) вантажів", - повідомили в NASA.

Нагадаємо, NASA запустило ракету-носій Antares з українським ступенем також у травні цього року.

До кінця 2018 року у межах програми співпраці з США планується здійснити п'ять пусків ракети-носія Antares, основна конструкція першого ступеня якої розробляється і виготовляється в Україні.

LIFTOFF! @northropgrumman 's #Antares rocket just launched from @NASA_Wallops in Virginia. Heading to @Space_Station , the #Cygnus cargo vehicle will deliver about 7,400 pounds of @ISS_Research and cargo. Watch as it continues its journey into space: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/vpUXFYvK6S

- NASA (@NASA) 17 листопада 2018 р