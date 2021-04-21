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В США полицейский застрелил 16-летнюю темнокожую девушку

В США полицейский застрелил 16-летнюю темнокожую девушку

Киев  •  УНН

 • 25956 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В городе Колумбус в штате Огайо, полицейский застрелил темнокожего 16-летнюю. Местные жители вышли на протесты в здание полиции. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По заявлению семьи девушки, умершей Макайя Брайант, она вызвала полицию на помощь из-за драки возле ее дома девушек. Тетя потерпевшей сообщила, что ее племянница взяла нож, чтобы защититься во время драки с соседями, а полиция 4 раза выстрелила в нее.

"Ma'Khia had a motherly nature about her. She promoted peace, "said the 16 year-old girl's mother, Paula. pic.twitter.com/vhBauZn3Kc

- Lacey Crisp (@LaceyCrisp) April 21, 2021

Девушка скончалась в больнице, куда был доставлен в критическом состоянии. При каких обстоятельствах она была застрелена, не уточняется.

Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер сообщил в Twitter, что поручил Бюро расследований собирать факты. Директор по общественной безопасности Вс Петтус заявил, что офицер будет нести ответственность, если нарушил закон.

Однако, как сообщает 10TV, у полицейского управления собралась толпа протестующих, выкрикивают имя погибшей девочки.

Напомним

Дерека Шовин, бывшего сотрудника полиции Миннеаполиса, были признаны виновным в убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда.

В американском городе Шривпорт в штате Луизиана произошла стрельба, в ходе которой пострадали 5 человек.

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