В США полицейский застрелил 16-летнюю темнокожую девушку

Детали

По заявлению семьи девушки, умершей Макайя Брайант, она вызвала полицию на помощь из-за драки возле ее дома девушек. Тетя потерпевшей сообщила, что ее племянница взяла нож, чтобы защититься во время драки с соседями, а полиция 4 раза выстрелила в нее.

"Ma'Khia had a motherly nature about her. She promoted peace, "said the 16 year-old girl's mother, Paula. pic.twitter.com/vhBauZn3Kc

- Lacey Crisp (@LaceyCrisp) April 21, 2021

Девушка скончалась в больнице, куда был доставлен в критическом состоянии. При каких обстоятельствах она была застрелена, не уточняется.

Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер сообщил в Twitter, что поручил Бюро расследований собирать факты. Директор по общественной безопасности Вс Петтус заявил, что офицер будет нести ответственность, если нарушил закон.

Однако, как сообщает 10TV, у полицейского управления собралась толпа протестующих, выкрикивают имя погибшей девочки.

Напомним

Дерека Шовин, бывшего сотрудника полиции Миннеаполиса, были признаны виновным в убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда.

В американском городе Шривпорт в штате Луизиана произошла стрельба, в ходе которой пострадали 5 человек.