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У США поліцейський застрелив 16-річну темношкіру дівчину

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. У місті Колумбус в штаті Огайо, поліцейський застрелив темношкіру 16-річну. Місцеві жителі вийшли на протести до будівлі поліції. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

За заявою сім'ї дівчини, яка померла Макайї Брайант, вона викликала поліцію на допомогу через бійку біля її будинку дівчат.  Тітка потерпілої повідомила, що її племінниця взяла ніж, щоб захиститися під час бійки з сусідами, а поліція 4 рази вистрілила у неї.

“Ma’Khia had a motherly nature about her. She promoted peace,” said the 16 year-old girl’s mother, Paula. pic.twitter.com/vhBauZn3Kc

— Lacey Crisp (@LaceyCrisp) April 21, 2021

Дівчина померла в лікарні, куди була доставлена ​​в критичному стані. За яких обставин вона була застрелена, не уточнюється.

Мер Колумбуса Ендрю Джінтер повідомив в Twitter, що дав доручення Бюро розслідувань збирати факти. Директор з громадської безпеки Нед Петтус заявив, що офіцер буде нести відповідальність, якщо порушив закон.

Однак, як повідомляє 10TV, біля поліцейського управління зібрався натовп протестуючих, які викрикують ім'я загиблої дівчинки.

Нагадаємо

Дерека Шовіна, колишнього співробітника поліції Міннеаполіса, було визнано винним у вбивстві темношкірого американця Джорджа Флойда.

В американському місті Шривпорт в штаті Луїзіана сталася стрілянина, під час якої постраждали 5 людей. 

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