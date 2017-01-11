В деле "Агрейна" сегодня будут выбирать меру пресечения Ю.Болотскому
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Днепровский районный суд города Киева начал заседание по избранию меры пресечения очередному фигуранту уголовного производства в деле "Агрейна", сообщает УНН.
Меру пресечения выбирают подозреваемому в мошенничестве Ю.Болотскому, у которого во время обысков изъяли более 70 кг золота, коллекционные монеты и наличные средства в иностранной валюте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ряд должностных лиц "Агрейна" признали свою вину в рейдерском захвате активов холдинга и были осуждены
Также в указанного лица правоохранители изъяли и арестовали банковских сертификатов почти на 450 кг золота.
Напомним, по данным СМИ, руководство агрохолдинга "Агрейн" может быть причастно к выводу активов украинских фермеров в оффшоры.
В СБУ, в свою очередь, сообщили, что пяти подозреваемым в рейдерском захвате активов агрохолдинга "Агрейн" сообщено о подозрении.