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12 марта, 19:49 • 103828 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140501 просмотра

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В деле "Агрейна" сегодня будут выбирать меру пресечения Ю.Болотскому

В деле "Агрейна" сегодня будут выбирать меру пресечения Ю.Болотскому

Киев • УНН

 • 8257 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Днепровский районный суд города Киева начал заседание по избранию меры пресечения очередному фигуранту уголовного производства в деле "Агрейна", сообщает УНН.

Меру пресечения выбирают подозреваемому в мошенничестве Ю.Болотскому, у которого во время обысков изъяли более 70 кг золота, коллекционные монеты и наличные средства в иностранной валюте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ряд должностных лиц "Агрейна" признали свою вину в рейдерском захвате активов холдинга и были осуждены

Также в указанного лица правоохранители изъяли и арестовали банковских сертификатов почти на 450 кг золота.

Напомним, по данным СМИ, руководство агрохолдинга "Агрейн" может быть причастно к выводу активов украинских фермеров в оффшоры.

В СБУ, в свою очередь, сообщили, что пяти подозреваемым в рейдерском захвате активов агрохолдинга "Агрейн" сообщено о подозрении.

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