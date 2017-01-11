У справі “Агрейну” сьогодні обиратимуть міру запобіжного заходу Ю.Болотському
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Дніпровський районний суд міста Києва розпочав засідання з обрання міри запобіжного заходу черговому фігуранту кримінального провадження у праві “Агрейну”, повідомляє УНН.
Міру запобіжного заходу обирають підозрюваному у шахрайстві Ю.Болотському, в якого під час обшуків вилучили більше 70 кг золота, колекційні монети і готівкові кошти в іноземній валюті.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: низка посадовців “Агрейну” визнали свою провину у рейдерському захопленні активів холдингу та були засуджені.
Також у вказаної особи правоохоронці вилучили й арештували банківських сертифікатів на майже 450 кг золота.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, керівництво агрохолдингу “Агрейн” може бути причетні до виводу активів українських фермерів в офшори.
В СБУ, у свою чергу, повідомили, що п’ятьом підозрюваним у рейдерському захопленні активів агрохолдингу “Агрейн” повідомлено про підозру.