В соцсетях отреагировали на смерть боевика "Гиви"

В частности, пользователи соцсетей размещают у себя на страницах изображения боевика "Гиви" рядом с другими боевиками, которые были объявлены погибшими раньше.

Напомним, в РФ недавно умер первый главарь "ЛНР" В.Болотов. Ранее было убит один из лидеров "ДНР" Арсен Павлов с позывным "Моторола".

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Также люди публикуют на своих страницах в соцсетях коллажи и комментарии, которыми выражают отношение к тому, что сегодня утром была зафиксирована смерть командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви".

Как сообщал УНН, в СБУ заявили, что смерть "Гиви" подтверждает отсутствие законной власти в ОРДЛО. Украинские политики также прокомментировали смерть боевика "Гиви".