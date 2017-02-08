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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У соцмережах відреагували на смерть бойовика “Гіві”

Київ • УНН

 • 29758 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У соціальних мережах почали з'являтися колажі і меми, пов'язані зі смертю командира батальйону “Сомалі” Михайла Толстих, відомого як “Гіві”, передає УНН.

У соцмережах відреагували на смерть бойовика “Гіві”

Зокрема, користувачі соцмереж розміщують у себе на сторінках зображення бойовика “Гіві” поряд із іншими бойовиками, які були оголошені загиблими раніше.

Нагадаємо, у РФ нещодавно помер перший ватажок "ЛНР" В.Болотов. Раніше було вбито одного із лідерів “ДНР” Арсена Павлова із позивним “Моторола”.

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Також люди публікують на своїх сторінках у соцмережах колажі та коментарі, якими висловлюють ставлення до того, що сьогодні вранці було зафіксовано смерть командира батальйону “Сомалі” Михайла Толстих, відомого як “Гіві”.

Як повідомляв УНН, у СБУ заявили, що смерть “Гіві” підтверджує відсутність законної влади в ОРДЛО. Українські політики також прокоментували смерть бойовика “Гіві”.

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