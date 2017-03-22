В Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд

Сообщается о четырех пострадавших, которые получили легкие ранения. Всего в поезде ехали 160 пассажиров. Причину аварии пока не сообщают.

Как рассказали полиции Люцерна, спасатели не могут войти в поезд, чтобы определить точное количество пострадавших. В результате падения искривлен четвертый вагон поезда, он упал, повредив инфраструктуру вокзала.

Как сообщал УНН, в США грузовой поезд сошел с рельсов, загорелось несколько цистерн с этанолом.