У Швейцарії зійшов з рейок пасажирський поїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Швейцарії у місті Люцерн зійшов з рейок італійський поїзд, що прямував з Мілану в Базель, передає УНН з посиланням на La Tribune de Genève.
Повідомляється про чотирьох постраждалих, які отрималилегкі поранення. Всього в поїзді їхали 160 пасажирів. Причину аварії наразі не повідомляють.
Як розповіли поліції Люцерна, рятувальники не можуть увійти в поїзд, щоб визначити точну кількість постраждалих. В результаті падіння викривлений четвертий вагон поїзда, він впав, пошкодивши інфраструктуру вокзалу.
Як повідомляв УНН, у США вантажний поїзд зійшов з колії, загорілося кілька цистерн з етанолом.