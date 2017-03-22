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У Швейцарії зійшов з рейок пасажирський поїзд

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У Швейцарії у місті Люцерн зійшов з рейок італійський поїзд, що прямував з Мілану в Базель, передає УНН з посиланням на La Tribune de Genève.

Повідомляється про чотирьох постраждалих, які отрималилегкі поранення. Всього в поїзді їхали 160 пасажирів. Причину аварії наразі не повідомляють.

Як розповіли поліції Люцерна, рятувальники не можуть увійти в поїзд, щоб визначити точну кількість постраждалих. В результаті падіння викривлений четвертий вагон поїзда, він впав, пошкодивши інфраструктуру вокзалу.

Як повідомляв УНН, у США вантажний поїзд зійшов з колії, загорілося кілька цистерн з етанолом.

 

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