В СБУ прокомментировали намерение Н.Савченко опубликовать списки пленных на Донбассе

"Списки, конечно же, известны. Мы работаем с этими списками. Я только могу сказать, что есть определенные законы, которые ограничивают выброс любой информации, связанной с персональными данными. Мы в 2014 и 2015 году ловили мошенников, которые получали некую закрытую информацию по спискам тех наших героев, заложников, которые незаконно находились в Донецке и Луганске фактически пытались на страдания людей совершали преступления с целью получения какой-то выгоды, рассказывая знакомым о том, что есть возможность или пообщаться, или освободить наших заложников", - сказал Ю.Тандит.

По его словам, эти списки нельзя использовать для каких-то корыстных целей, манипулировать этими списками, заниматься политическим пиаром; очень важно помнить, что это жизнь людей, нужно сделать все, чтобы они были освобождены.

"Вопрос в том, для чего эти списки публиковать. Нам ни в коем случае нельзя распространять информацию, которая может навредить не только ребятам, которые находятся там, а также их близким, родственникам, которые находятся в морально тяжелом состоянии, так как многие из ребят, которые там незаконно содержатся, находятся там больше года", - отметил советник председателя СБУ.

Он утвердительно ответил на вопрос, проведет ли СБУ разъяснительную работу с Н.Савченко.

"Не сомневайтесь: мы обязательно проведем определенную работу в рамках действующего законодательства", - сказал Ю.Тандит.

Напомним, Н.Савченко ранее заявила, что опубликует списки военнопленных и пропавших без вести украинцев .