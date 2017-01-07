У СБУ прокоментували намір Н.Савченко опублікувати списки полонених на Донбасі

"Списки, звичайно ж, відомі. Ми працюємо з цими списками. Я лише можу сказати, що є певні закони, які обмежують викид будь-якої інформації, пов'язаної з персональними даними. Ми в 2014 і 2015 році ловили шахраїв, які отримували якусь закриту інформацію за списками тих наших героїв, заручників, які незаконно перебували в Донецьку і Луганську, фактично, намагалися на страждання людей скоювали злочини з метою отримання якоїсь вигоди, розповідаючи знайомим про те, що є можливість або поспілкуватися, або звільнити наших заручників", - сказав Ю.Тандіт.

За його словами, ці списки не можна використовувати для якихось корисливих цілей, маніпулювати цими списками, займатися політичним піаром; дуже важливо пам'ятати, що це життя людей, потрібно зробити все, щоб вони були звільнені.

"Питання в тому, для чого ці списки опубліковувати. Нам ні в якому разі не можна поширювати інформацію, яка може нашкодити не тільки хлопцям, які знаходяться там, а також їх близьким, родичам, які знаходяться в морально важкому стані, тому що багато хто з хлопців, які там незаконно утримуються, знаходяться там більше року", - зазначив радник голови СБУ.

Він ствердно відповів на питання, чи проведе СБУ роз'яснювальну роботу з Н.Савченко.

"Не сумнівайтеся: ми обов'язково проведемо певну роботу в рамках чинного законодавства", - сказав Ю.Тандіт.

Нагадаємо, Н.Савченко раніше заявила, що опублікує списки військовополонених і зниклих безвісти українців.