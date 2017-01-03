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В СБУ не исключают запрет въезда в Украину М.Ле Пен за ее заявления по Крыму

В СБУ не исключают запрет въезда в Украину М.Ле Пен за ее заявления по Крыму

Киев • УНН

 • 14085 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В Службе безопасности Украины рассматривается вопрос о запрете лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен въезда на территорию Украины из-за заявления о признании аннексии Крыма. Об этом в комментарии УНН сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

"Служба оценивает эту информацию, мы консультируемся с Министерством иностранных дел и вырабатываем общую позицию. У СБУ есть определенные механизмы как реагировать на такие призывы и заявления иностранных граждан. Один из таких инструментариев - это запрет въезда на территорию нашего государства. Если совместно СБУ и МИД примем решение, что такое действие будет адекватным, реагируя на заявления госпожи Ле Пен, то это будет применено", - сообщил А.Ткачук.

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Кроме того, он отметил, что такое решение будет приниматься в ближайшее время и СБУ не оставит высказывания М.Ле Пен без внимания.

"Я думаю, что это решение будет приниматься в ближайшее время, но какого-то жесткого ограничения, в течение 24 часов, этого не будет. Но пока такое заявление является актуальным, то мы отреагируем на такое заявление конечно. Оставлять без внимания мы точно не будем", - отметил А.Ткачук.

Также, руководитель аппарата главы СБУ подчеркнул, что позиция М.Ле Пен не является официальной позицией Франции, хотя и является важной, поскольку она является одним из кандидатов на президентских выборах во Франции.

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"Это не первое действие со стороны госпожи Ле Пен, которое противоречит как официальной позиции Французской республики, так и обычной человеческой логике и нормальным отношениям между государствами. Позиция г-жи Ле Пен - не новость. Это не заявление "официального Парижа", хотя и человека достаточно весомого в политике, потому что это один из кандидатов на президентских выборах во Франции", - добавил А.Ткачук.

Как сообщал УНН, лидер "Национального фронта", кандидат в президенты Марин Ле Пен в интервью французской радиостанции BFMTV/RMC заявила, что аннексия Крыма Россией "не была незаконной".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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