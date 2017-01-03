У СБУ не виключають заборону в’їзду до України М.Ле Пен через її заяви щодо Криму

“Служба оцінює цю інформацію, ми консультуємося з Міністерством закордонних справ і виробляємо спільну позицію. У СБУ є певні механізми як реагувати на такі заклики і заяви іноземних громадян. Один із таких інструментаріїв — це заборона в’їзду на територію нашої держави. Якщо спільно СБУ та МЗС приймемо рішення, що така дія буде адекватною, реагуючи на заяву пані Ла Пен, то це буде застосовано”, — повідомив О.Ткачук.

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Крім того, він зазначив, що таке буде прийматися найближчим часом і СБУ не залишить висловлювання М.Ле Пен без уваги.

“Я думаю, що це рішення буде прийматися найближчим часом, але якогось жорсткого обмеження, що протягом 24 годин, цього не буде. Але поки така заява є актуальною, то ми відреагуємо на таку заяву звичайно. Залишати без уваги ми точно не будемо”, — зауважив О.Ткачук.

Також, керівник апарату голови СБУ підкреслив, що позиція М.Ле Пен не є офіційною позицією Франції, хоча і є важливою, оскільки вона є одним із кандидатів на президентських виборах у Франції.

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“Це не перша така дія з боку пані Ле Пен, яка суперечить як офіційній позиції Французької республіки, так і звичайній людській логіці і нормальному відношенню між державами. Позиція пані Ла Пен — не новина. Це не заява „офіційного Парижу“, хоча і людини доволі вагомої в політиці, тому що це один із кандидатів на президентських виборах у Франції”, — додав О.Ткачук.

Як повідомляв УНН, лідер “Національного фронту” Марін Ле Пен, кандидат у президенти Марін Ле Пен в інтерв’ю французькій радіостанції BFMTV/RMC заявила, що анексія Криму Росією “не була незаконною”.