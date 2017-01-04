В России запретили продажу этилового спирта в розницу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Российской Федерации с начала года этиловый спирт, в том числе и в виде фармацевтической субстанции (основы для производства лекарств), не будут продавать в розницу, передает УНН со ссылкой на "Российскую газету".
Отмечается, что соответствующие законы вступили в силу с начала января. Нарушителям правил продажи будут угрожать штрафы. Для должностных лиц - в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции, а на юридических лиц будет налагаться штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией продукции.
Как сообщал УНН, метанол стал причиной смерти 74 жертв отравления "Боярышником" в Иркутске .