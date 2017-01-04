У Росії заборонили продаж етилового спирту в роздріб

Зазначається, що відповідні закони вступили в силу з початку січня. Порушникам правил продажу будуть загрожувати штрафи. Для посадових осіб - у розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією етилового спирту та спиртовмісної продукції, а на юридичних осіб накладатиметься штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією продукції.

Як повідомляв УНН, метанол став причиною смерті 74 жертв отруєння "Глодом" в Іркутську.