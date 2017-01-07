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В Ровно нашли три фуры с львовским мусором

В Ровно нашли три фуры с львовским мусором

Киев • УНН

 • 9922 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 7 января. УНН. Три грузовика с мусором обнаружили на частной стоянке на окраине Ровно. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил депутат Ровенского областного совета Владимир Муляр.

Он добавил, что туда вызвали патрульных, чтобы проверить откуда мусор и куда его должны были вывозить.

В то же время депутат Ровенского городского совета Святослав Евтушенко, который выезжал на место, сообщил, что "с документами перевозчиков все нормально".

"По документам перевозят отходы в Днепровскую область. Официально все в порядке. Криминала нет", - отметил он.

Как сообщал УНН, ровенские депутаты своим решением запретили вывозить мусор из Львова на мусорный полигон Ровно.

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