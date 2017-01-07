У Рівному знайшли три фури зі львівським сміттям
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 7 січня. УНН. Три вантажівки зі сміттям виявили на приватній стоянці на околиці Рівного. Про це у своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Рівненської обласної ради Володимир Муляр.
Він додав, що туди викликали патрульних, щоб перевірити звідки сміття та куди його мали вивозити.
Водночас депутат Рівненської міської ради Святослав Євтушенко, який виїжджав на місце, повідомив, що “з документами перевізників все нормально”.
“По документах перевозять відходи в Дніпровську область. Офіційно все в порядку. Криміналу немає”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, рівненські депутати своїм рішенням заборонили вивозити сміття зі Львова на сміттєвий полігон Рівного.
Нагадаємо, в Україні накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, три роки влада не виділяла кошти на їх утилізацію.