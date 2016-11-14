В Совете ЕС подчеркнули важность своевременной отмены виз для Украины

"Совет (ЕС - ред.) подчеркивает важность своевременного завершения работы над процессом принятия решений, необходимых для либерализации визового режима для Грузии и Украины", - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что безвизовый режим фактически начнет действовать через 1,5 - 3 месяца после принятия соответствующего решения, поскольку в самом ЕС еще должны пройти соответствующие процедуры.