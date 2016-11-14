У Раді ЄС наголосили на важливості вчасного скасування віз для України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Раді Європейського Союзу наголосили на важливості "вчасного" завершення процедур у процесі скасування віз для України та Грузії. Про це йдеться у висновках Ради ЄС щодо Східного партнерства, передає УНН.
“Рада (ЄС — ред.) наголошує на важливості своєчасного завершення роботи над процесом прийняття рішень, необхідних для лібералізації візового режиму для Грузії і України”, — йдеться у повідомленні.
Раніше віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що безвізовий режим фактично розпочне діяти лише через 1,5 — 3 місяці після прийняття відповідного рішення, бо в самому ЄС ще мають пройти відповідні процедури.