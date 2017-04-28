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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В промо-ролике Евровидение-2017 показали Крым

Киев • УНН

 • 17463 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На кадрах нового промо-ролика к Евровидению-2017 можно увидеть Ласточкино гнездо оккупированного Крыма, передает УНН.

В промо-ролике Евровидение-2017 показали Крым

В новом промо-ролике к Евровидению-2017, который состоится в мае в Киеве, можно увидеть кадры одной из достопримечательностей оккупированного Россией Крыма - Ласточкиное гнездо.

Кроме того, в видео содержатся кадры, снятые в самых живописных уголках Украины.

Отметим, что 62-й Международный Конкурс пройдет под лозунгом "Приезжайте в Украину праздновать разнообразия".

Напомним, на Евровидение-2017 был создан специальный промо-ролик об Украине " Come to Ukraine to celebrate diversity ".

Как сообщал УНН, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая.
Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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