В промо-ролике Евровидение-2017 показали Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. На кадрах нового промо-ролика к Евровидению-2017 можно увидеть Ласточкино гнездо оккупированного Крыма, передает УНН.
В новом промо-ролике к Евровидению-2017, который состоится в мае в Киеве, можно увидеть кадры одной из достопримечательностей оккупированного Россией Крыма - Ласточкиное гнездо.
Кроме того, в видео содержатся кадры, снятые в самых живописных уголках Украины.
Отметим, что 62-й Международный Конкурс пройдет под лозунгом "Приезжайте в Украину праздновать разнообразия".
Напомним, на Евровидение-2017 был создан специальный промо-ролик об Украине " Come to Ukraine to celebrate diversity ".
Как сообщал УНН, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая.
Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017.