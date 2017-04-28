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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У промо-ролику Євробачення-2017 показали Крим

Київ • УНН

 • 17463 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. На кадрах нового промо-ролику до Євробачення-2017 можна побачити Ластівчине гніздо окупованого Криму, передає УНН.

У промо-ролику Євробачення-2017 показали Крим

У новому промо-ролику до Євробачення-2017, який відбудеться у травні в Києві, можна побачити кадри однієї з пам’яток окупованого Росією Криму – Ластівчиного гнізда.

Крім того, у відео містяться кадри, відзняті у наймальовничих куточках України.

Наголосимо, що 62-й Міжнародний Пісенний конкурс пройде під гаслом "Приїздіть до України святкувати розмаїття".

Нагадаємо, до Євробачення-2017 був створений спеціальний промо-ролик про Україну “Come to Ukraine to celebrate diversity”.

Як повідомляв УНН, півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 — 13 травня.
Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.

Українські Національні Новини

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