У промо-ролику Євробачення-2017 показали Крим

У новому промо-ролику до Євробачення-2017, який відбудеться у травні в Києві, можна побачити кадри однієї з пам’яток окупованого Росією Криму – Ластівчиного гнізда.

Крім того, у відео містяться кадри, відзняті у наймальовничих куточках України.

Наголосимо, що 62-й Міжнародний Пісенний конкурс пройде під гаслом "Приїздіть до України святкувати розмаїття".

Нагадаємо, до Євробачення-2017 був створений спеціальний промо-ролик про Україну “Come to Ukraine to celebrate diversity”.

Як повідомляв УНН, півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 — 13 травня.

Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.