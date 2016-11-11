В Польше открыли заложенный в XVIII веке храм
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда во время празднования Дня независимости страны открыл в Варшаве храм, решение о строительстве которого было принято более 200 лет назад, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Краеугольный камень для Храма Провидения Божия заложили еще в 1792 году, но строительство прервалось после раздела Речи Посполитой между Пруссией, Россией и Австрийской империей.
После Первой мировой войны, когда Польша обрела независимость, власть снова попыталась начать строительство, однако реализации проекта помешало немецкое вторжение в 1939 году.
Строительство храма продолжилось только в 2002 году - уже в другом месте и по другому архитектурному проекту.
Кроме церкви в храмовом комплексе находится мемориальная гробница "Пантеон великих поляков", музей папы римского Иоанна Павла II и главы Римско-католической церкви в Польше во времена коммунистического режима Стефана Вышинского.
Как сообщал УНН, аутентичные копии древних рукописей презентовали в Софии Киевской.