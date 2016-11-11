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15 марта, 19:03 • 111741 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156735 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131758 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124710 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109497 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103879 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100367 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130511 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127652 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Польше открыли заложенный в XVIII веке храм

В Польше открыли заложенный в XVIII веке храм

Киев • УНН

 • 6609 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда во время празднования Дня независимости страны открыл в Варшаве храм, решение о строительстве которого было принято более 200 лет назад, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Краеугольный камень для Храма Провидения Божия заложили еще в 1792 году, но строительство прервалось после раздела Речи Посполитой между Пруссией, Россией и Австрийской империей.

После Первой мировой войны, когда Польша обрела независимость, власть снова попыталась начать строительство, однако реализации проекта помешало немецкое вторжение в 1939 году.

Строительство храма продолжилось только в 2002 году - уже в другом месте и по другому архитектурному проекту.

Кроме церкви в храмовом комплексе находится мемориальная гробница "Пантеон великих поляков",  музей папы римского Иоанна Павла II и главы Римско-католической церкви в Польше во времена коммунистического режима Стефана Вышинского.

Как сообщал УНН, аутентичные копии древних рукописей презентовали в Софии Киевской.

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