У Польщі відкрили закладений у XVIII сторіччі храм
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда під час святкування Дня незалежності країни відкрив у Варшаві храм, рішення про будівництво якого ухвалино понад 200 років тому, передає УНН з посиланням на ВВС.
Наріжний камінь для Храму Провидіння Божого заклали ще в 1792 році, але будівництво перервалося після розділення Речі Посполитої між Пруссією, Росією і Австрійською імперією.
Після Першої світової війни, коли Польща здобула незалежність, влада знову спробувала почати будівництво, проте реалізації проекту перешкодило німецьке вторгнення у 1939 році.
Будівництво храму продовжилося лише у 2002 році - вже в іншому місці й за іншим архітектурним проектом.
Окрім церкви у храмовому комплексі знаходиться меморіальна гробниці "Пантеон великих поляків" і музей папи римського Івана Павла ІІ і голови Римо-католицької церкви у Польщі у часи комуністичного режиму Стефана Вишинського.
Як повідомляв УНН, автентичні копії стародавніх рукописів презентували у Софії Київській.