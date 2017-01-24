В Польше избили украинских студентов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В польском городе Жешув избили группу студентов из Украины, которые учатся в местном вузе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции польского города.
Согласно информации правоохранителей, около 15:30 украинские студенты возвращались с учебы в общежитие. По дороге их остановили пятеро молодых мужчин и спросили студентов, откуда они. Услышав ответ, мужчины поинтересовались, кому принадлежит Львов - Украине или Польше. Затем нападавшие назвали студентов бандеровцами и избили их.
В результате столкновения студенты получили побои, не угрожающие их жизни и здоровью.
Вскоре полиция задержала пятерых подозреваемых. Ими оказались местные жители в возрасте от 18 до 20 лет. Все задержанные признали свою вину.
Нападавшим грозит до пяти лет заключения.
Как сообщал УНН, на Марше независимости в Варшаве сожгли украинский флаг.