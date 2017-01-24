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У Польщі побили українських студентів

У Польщі побили українських студентів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. У польському місті Ряшів побили групу студентів з України, які навчаються в місцевому ВНЗ, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції польського міста.

Згідно з інформацією правоохоронців, близько 15:30 українські студенти поверталися з навчання в гуртожиток. Дорогою їх зупинили п'ятеро молодих чоловіків і запитали студентів, звідки вони. Почувши відповідь, чоловіки поцікавилися, кому належить Львів - Україні чи Польщі. Потім нападники назвали студентів бандерівцями і побили їх.

У результаті сутички студенти отримали побої, які не загрожують їх життю та здоров'ю.

Незабаром поліція затримала п'ятьох підозрюваних. Ними виявилися місцеві жителі віком від 18 до 20 років. Всі затримані визнали свою провину.

Нападникам загрожує до п'яти років ув'язнення.

Як повідомляв УНН, на Марші незалежності у Варшаві спалили український прапор.

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