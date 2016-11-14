В полиции рассказали подробности гибели киевлянина в поезде "Харьков-Винница"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В полиции рассказали подробности гибели 37-летнего киевлянина в поезде "Харьков-Винница". Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.
Сегодня в 14.26 на телефонную линию милиции "102" поступило сообщение об обнаружении на железнодорожной станции Винница в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением "Харьков-Винница" мертвого мужчины с признаками насильственной смерти - резаной раной шеи.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, эксперты-криминалисты. Полиция установила, что погибший - 37-летний житель Киева, который ехал в Калиновку.
Сейчас выясняются обстоятельства смерти погибшего. Проводятся первоочередные следственные действия.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ст.115 УК Украины. Следствием рассматривается несколько версий гибели мужа, в том числе, самоубийство.