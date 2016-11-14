У поліції розповіли подробиці загибелі киянина в потязі "Харків-Вінниця"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У поліції розповіли подробиці загибелі 37-річного киянина в потязі “Харків-Вінниця”. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Вінницької області.
Сьогодні о 14.26 на телефонну лінію поліції “102” надійшло повідомлення про виявлення на залізничній станції Вінниця в одному з вагонів пасажирського потягу сполученням “Харків-Вінниця” мертвого чоловіка з ознаками насильницької смерті — різаною раною шиї.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, експерти-криміналісти. Поліція встановила, що загиблий — 37-річний житель Києва, який їхав в Калинівку.
Наразі з’ясовуються обставини смерті загиблого. Проводяться першочергові слідчі дії.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ст.115 КК України. Слідством розглядається кілька версій загибелі чоловіка, в тому числі, самогубство.