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В Подольской РГА провели обыски в рамках расследования финансовых махинаций

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Правоохранители провели обыски в Подольской районной государственной администрации и офисе коммерческой структуры по факту расследования финансовых махинациях с бюджетными средствами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции Украины.

В Подольской РГА провели обыски в рамках расследования финансовых махинаций

По информации пресс-службы, должностные лица Подольской РГА столицы во время проведения конкурсных торгов признали победителем подконтрольное им общество. С этой коммерческой структурой заключили договор на проведение капитального ремонта фасада учебного заведения и кровли Дома детского творчества. Общая сумма работ составила более 2,5 миллиона гривен.

Правоохранители установили, что ремонтные работы на указанных объектах проведены не были. Однако, чиновники подписали соответствующие акты об их выполнении, а присвоенные бюджетные средства легализовали через фиктивные фирмы.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, следователи обратились с ходатайством в суд о проведении санкционированных обысков.

Получив разрешение суда, оперативники УЗЭ в Киеве, следователи управления столичной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Киева провели обыски в помещениях одного из управлений Подольской РГА, коммерческой структуры, а также по месту жительства основателя этого общества.

Кроме того, на счета предприятия наложен арест. Сумма средств составляет более 450 тыс. гривен.

Правоохранители изучают изъятую документацию с целью установления должностных лиц райгосадминистрации, которые причастны к хищению бюджетных средств и окончательной суммы убытков.

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