У Подільській РДА провели обшуки в рамках розслідування фінансових махінацій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Правоохоронці провели обшуки у Подільській районній державній адміністрації та офісі комерційної структури за фактом розслідування фінансових махінаціях з бюджетними коштами. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції України.
За інформацією прес-служби, службові особи Подільської РДА столиці під час проведення конкурсних торгів визнали переможцем підконтрольне їм товариство. З цією комерційною структурою уклали договір на проведення капітального ремонту фасаду навчального закладу та покрівлі Будинку дитячої творчості. Загальна сума робіт склала понад 2,5 мільйони гривень.
Правоохоронці встановили що, ремонтні роботи на вказаних об’єктах проведені не були. Проте, посадовці підписали відповідні акти про їх виконання, а привласнені бюджетні кошти легалізували через фіктивні фірми.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, слідчі звернулись з клопотанням до суду про проведення санкціонованих обшуків.
Отримавши дозвіл суду, оперативники УЗЕ в Києві, слідчі управління столичної поліції за процесуального керівництва прокуратури Києва провели обшуки в приміщеннях одного з управлінь Подільської РДА, комерційної структури, а також за місцем мешкання засновника цього товариства.
Крім того, на рахунки підприємства накладено арешт. Сума коштів складає понад 450 тисяч гривень.
Правоохоронці вивчають вилучену документацію з метою встановлення службових осіб райдержадміністрації, які причетні до розкрадання бюджетних коштів та остаточної суми збитків.