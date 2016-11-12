У пассажира автомобиля изъяли оружие и боеприпасы на Днепропетровщине
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 12 ноября. УНН. В поселке Магдалиновка работники полиции остановили автомобиль "Мерседес Бенц 209D" с явными механическими повреждениями. Во время проверки правоохранители обнаружили в вождя оружие и боеприпасы к нему, сообщили в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины, пишет УНН-Центр.
Так, в рукавах куртки руководителя правоохранители нашли обрез охотничьего ружья неустановленной марки и модели, а в левом кармане обнаружили четыре патрона 16 калибра к ружью.
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На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу. Указанные боеприпасы и оружие изъяты и направлены в НИЭКЦ для проведения исследования. Водителя же доставили в Магдалиновское отделение полиции для дальнейшего рассмотрения дела.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.