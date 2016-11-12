У пасажира автівки вилучили зброю та боєприпаси на Дніпропетровщині
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 12 листопада. УНН. У селищі Магдалинівка працівники поліції зупинили автомобіль “Мерседес Бенц 209D” з явними механічними пошкодженнями. Під час перевірки правоохоронці виявили у керманича зброю та боєприпаси до неї, повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України, пише УНН-Центр.
Так, у рукавах куртки керманича правоохоронці знайшли обріз мисливської рушниці невстановленої марки та моделі, а в лівій кишені виявили чотири набої 16 калібру до рушниці.
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На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. Вказані боєприпаси та зброя вилучені та направлені до НДЕКЦ для проведення дослідження. Водія ж доставлено до Магдалинівського відділення поліції для подальшого розгляду справи.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України.