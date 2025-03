В Нью-Йорке задержали подозреваемого в закладке скороварок в метро

Как сообщают местные правоохранители, на видео с камер наблюдения был замечен мужчина, который входил в метро, держа в руках устройство, похожее на рисоварку. Подозреваемого уже взяли под стражу.

В пятницу днем обнаруженные на станции метро скороварки (они часто используются террористами в качестве основы для создания самодельных взрывных устройств) вызвали панику и привели к эвакуации пассажиров. Третья скороварка такого же типа была обнаружена на пешеходной части улицы в 3 км от станции метро.

По данным властей, в одной из скороварок не было взрывчатых веществ.

Обвинения против задержанного пока не предъявлены.

Our @NYPDCT Bomb Squad has cleared the devices inside of Fulton Street subway station in Lower Manhattan. They are NOT explosive devices.



Out of an abundance of caution officers have searched nearby stations. pic.twitter.com/Y32I9DFEDf

— NYPDCounterterrorism (@NYPDCT) August 16, 2019