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У Нью-Йорку затримали підозрюваного у закладці скороварок у метро

У Нью-Йорку затримали підозрюваного у закладці скороварок у метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Поліція Нью-Йорка повідомила про затримання чоловіка, підозрюваного в закладці на станціях міського метро двох пристроїв, схожих на скороварки. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.

Як повідомляють місцеві правоохоронці, на відео з камер спостереження було помічено чоловіка, який входив до метро, тримаючи в руках пристрій, схожий на рисоварку. Підозрюваного вже взяли під варту.

У п’ятницю вдень виявлені на станції метро скороварки (вони часто використовуються терористами у якості основи для створення саморобних вибухових пристроїв) викликали паніку і привели до евакуації пасажирів. Третя скороварка такого ж типу була виявлена на пішохідній частині вулиці у 3 км від станції метро.

За даними влади, у жодній із скороварок не було вибухових речовин.

Звинувачення проти затриманого поки не висунуті.

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Our @NYPDCT Bomb Squad has cleared the devices inside of Fulton Street subway station in Lower Manhattan. They are NOT explosive devices.

Out of an abundance of caution officers have searched nearby stations. pic.twitter.com/Y32I9DFEDf

— NYPDCounterterrorism (@NYPDCT) August 16, 2019

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