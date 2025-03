В Нью-Йорке на марш против оборота оружия вышли более 150 тысяч человек

КИЕВ. 25 марта. УНН. В десятках американских городов прошли акции протеста под названием March For Our Lives (“Марш за наши жизни”) под лозунгами необходимости ограничения оборота оружия в США, акция в Нью-Йорке стала одной из крупнейших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.