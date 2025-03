У Нью-Йорку на марш проти обігу зброї вийшли понад 150 тисяч людей

КИЇВ. 25 березня. УНН. У десятках американських міст пройшли акції протесту під назвою March For Our Lives (“Марш за наші життя”) під гаслами необхідності обмеження обігу зброї в США, акція у Нью-Йорку стала однією з найбільших. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.