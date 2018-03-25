У Нью-Йорку на марш проти обігу зброї вийшли понад 150 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У десятках американських міст пройшли акції протесту під назвою March For Our Lives (“Марш за наші життя”) під гаслами необхідності обмеження обігу зброї в США, акція у Нью-Йорку стала однією з найбільших. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
Акція у Нью-Йорку зібрала понад 150 тисяч людей. Про це повідомив у своєму Twitter-акаунті мер міста Білл де Блазіо.
“Ви повинні знати, коли почнеться революція ... Сьогодні в Нью-Йорку вже 150 тисяч людей вийшли на вулиці заради миру”, — написав він. На шляху демонстрації було встановлено кілька сцен, на яких виступали артисти і активісти.
За попередніми даними організаторів, у Вашингтоні на вулиці вийшли від 300 до 500 тисяч чоловік. Багатотисячні акції пройшли в Бостоні, Х’юстоні, Лос-Анджелесі, Далласі, Новому Орлеані та інших містах. Всього організатори руху анонсували близько 800 маршів по всіх 50 штатах країни. Кілька сотень найбільших міст Канади — Торонто і Монреаль — підтримали акцію і вийшли на вулиці з подібним маршем. Також на акцію вийшли жителі міста Паркленд (штат Флорида), де 14 лютого сталася стрілянина в одній зі шкіл.
Як повідомляв УНН, протягом останнього місяця школярі та студенти влаштовують акції протесту проти вільного обігу зброї на території США.