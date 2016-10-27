В НАПК заявили, что не рассматривали продление сроков подачи деклараций

"Несмотря на технические проблемы системы, решение о продлении сроков декларирования не рассматривалось", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, НАПК на внеочередном заседании решило в круглосуточном режиме оказывать техническую поддержку для функционирования системы электронного декларирования и разъяснения декларантам.