В НАПК заявили, что не рассматривали продление сроков подачи деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции отметили, что несмотря на технические проблемы системы е-декларирования, решение об отсрочке подачи деклараций на внеочередном заседании не рассматривалось, передает УНН со ссылкой на страницу агентства в Facebook.
"Несмотря на технические проблемы системы, решение о продлении сроков декларирования не рассматривалось", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, НАПК на внеочередном заседании решило в круглосуточном режиме оказывать техническую поддержку для функционирования системы электронного декларирования и разъяснения декларантам.