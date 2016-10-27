У НАЗК заявили, що не розглядали продовження термінів подачі декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили, що незважаючи на технічні проблеми системи е-декларування, рішення про відтермінування подачі декларацій на позачерговому засіданні не розглядалося, передає УНН з посиланням на сторінку агенції у Facebook.
“Попри технічні проблеми системи, рішення про продовження термінів декларування не розглядалося”, — сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНН, НАЗК на позачерговому засіданні вирішило у цілодобовому режимі надавати технічну підтримку для функціонування системи електронного декларування і роз’яснення декларантам.