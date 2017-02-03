В НАПК пообещали дооборудовать реестр е-деклараций до 15 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции планирует дооборудовать реестр электронного декларирования до 15 февраля. Об этом сообщила глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Техническое дооснащение реестра пройдет с 3 по 15 февраля. При осуществлении таких мероприятий Регистрация будет выключаться: об этом в ходе консультаций договорились соответствующие структурные подразделения Национального агентства и администратора Реестра - ГП "УСС" с участием Госспецсвязи", - сообщила Н.Корчак.
Также она отметила, что представители НАПК и Госспецсвязи согласовали формат взаимодействия по обеспечению бесперебойной работы реестра е-деклараций.
Кроме того, по ее словам Госспецсвязи считает необходимым проведение аудита созданных комплексных систем защиты информации реестров, с которыми должен быть интегрирован Реестр е-деклараций (а это более 14-ти баз данных различных государственных органов).
Напомним, глава НАПК Наталья Корчак отметила, что все необходимые для обеспечения работы системы электронного декларирования договоры заключены.