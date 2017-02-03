У НАЗК пообіцяли дообладнати реєстр е-декларацій до 15 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції планує дообладнати реєстр електронного декларування до 15 лютого. Про це повідомила голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Технічне дооснащення реєстру триватиме з 3 по 15 лютого. Під час здійснення таких заходів Реєстр не вимикатиметься: про це в ході консультацій домовилися відповідні структурні підрозділи Національного агентства та адміністратора Реєстру — ДП "УСС" за участю Держспецзв’язку”, — повідомила Н.Корчак.
Також вона зазначила, що під представники НАЗК та Держспецзв’язку узгодили формат взаємодії щодо забезпечення безперебійної роботи реєстру е-декларацій.
Крім того, за її словами Держспецзв’язку вважає необхідним проведення аудиту створених комплексних систем захисту інформації реєстрів, з якими має бути інтегрований Реєстр е-декларацій (а це більше 14-ти баз даних різних державних органів).
Нагадаємо, голова НАЗК Наталія Корчак зазначила, що всі необхідні для забезпечення роботи системи електронного декларування договори укладені.