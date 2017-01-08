В "Нафтогазе" не исключили возможных провокаций от "Газпрома" из-за морозов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В "Нафтогазе" не исключают провокаций и обвинений со стороны "Газпрома" в случае, если из-за сильных морозов в России не хватит ресурсов для своего обогрева и для экспорта в Европу. Об этом говорится на официальной странице "Нафтогаза" в Facebook, передает УНН.
"А вот теперь следите внимательно за тем, что происходит. Арктические холода затронули Украину только краешком и лишь на несколько дней. Настоящие холода - в России. Вполне вероятна ситуация, когда Газпрому не хватит ресурсов и на обогрев своих, и на экспорт в ЕС. Тогда крайними будут пытаться сделать нас ... Ждем любимую песню: пугать тем, что Украина отбирает газ из своих подземок ", - говорится в сообщении.
В "Нафтогазе" заявили, что "это наш газ, мы его закачали в хранилища именно для того, чтобы зимой отбирать", и отметили, что в Украине нет никаких обязательств помогать "Газпрому" своими запасами, когда ему не хватает.
Как сообщал УНН, "Нафтогаз Украины" высмеял новости на телевидении в России, посвященные подсчету запасов газа в подземных газохранилищах Украины.