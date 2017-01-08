У "Нафтогазі" не виключили можливих провокацій від "Газпрому" через морози
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У “Нафтогазі” не виключають провокацій і звинувачень з боку “Газпрому” у разі якщо через сильні морози у Росії не вистачить ресурсів для свого обігріву і для експорту до Європи. Про це йдеться на офіційній сторінці “Нафтогазу” у Facebook, передає УНН.
“А ось тепер слідкуймо уважно за тим, що відбуватиметься. Арктичні холоди торкнулися України лише краєчком та лише на декілька днів. Справжні холоди — в Росії. Цілком ймовірна ситуація, коли Газпрому не вистачить ресурсів і на обігрів своїх, і на експорт в ЄС. Тоді крайніми намагатимуться зробити нас... Чекаємо на улюблену пісню: лякати тим, що Україна відбирає газ із власних підземок”, — йдеться у повідомленні.
У “Нафтогазі” заявили, що “це наш газ, ми його закачали у сховища саме для того, щоб зимою відбирати”, та наголосили, що в України немає жодних зобов’язань допомагати “Газпрому” своїми запасами, коли йому не вистачає.
Як повідомляв УНН, “Нафтогаз України” висміяв новини на телебаченні в Росії, присвячені підрахункові запасів газу в підземних газосховищах України.